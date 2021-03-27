«Селин – моя любовь»: Валерия показала, как двухмесячная внучка нежно обнимает ее за шею

52-летняя певица Валерия – многодетная мама. Младший из наследников, 22-летний Арсений Шульгин, не так давно наделил звезду новым статусом бабушки. И эстрадная дива счастлива понянчиться с внучкой Селин, которой скоро исполнится три месяца.

Сейчас звездное семейство отдыхает в Дубае. Для крошки Селин это первая в жизни поездка. Девочка купается в любви и заботе близких, в том числе и певицы Валерии. Звезда вспомнила, как будучи молодой мамой троих детей, не всегда успевала наблюдать за их ростом и развитием – много работала и гастролировала.

«А сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки —это что-то невероятное. Селин — моя любовь, радость и огромное счастье. Спасибо моим @arseniy_shulgin и @lianashulginaa за это чудо», — подписала снимок Валерия.

Певица показала трогательное фото, на котором позирует с крошкой Селин на руках. Малышка нежно обнимала бабушку за шею, а звезда буквально светилась от счастья. При этом личико малышки она закрыла смайликом.

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