Элегантность во всем: Нетребко отправилась на прогулку по Вене в косынке и голубом пальто в клетку виши

Звезда мировой оперы Анна Нетребко, проживающая в столице Австрии, с наступление весны стала чаще появляться на публике. Хоть локдаун из-за коронавируса в Европе продолжается, это не останавливает певицу от прогулок.

больше по теме Дива на стиле: Нетребко в лиловом плюшевом пальто и вязаной шляпке с цветком прогулялась по Вене Оперная певица даже в повседневных образах отдает предпочтение яркости и оригинальности.

Накануне знаменитая исполнительница отправилась в один из венских музеев. Для культпохода она облачилась в нежно-голубое пальто в клетку виши, ботильоны в тон, и повязала на голове шелковую косынку.

Мы попросили стилиста Алсу Арно прокомментировать образ Анны Нетребко. И эксперт сразу отметила, что цветовая гамма певицы подобрана безупречно.

«Образ Анны смотрится по-весеннему свежо и располагающе. Цвет, преобладающий в образе, — это природный оттенок, который нам встречается очень часто в окружающем мире, – это цвет неба, моря. Мы его любим, мы ему доверяем, и поэтому прием, которым воспользовалась оперная дива, — впечатление цветом – вполне можно брать на вооружение. К тому же, сочетание таких оттенков, как голубой и желтый, особенно приятно наблюдать весной. Единственный момент, который мы наблюдаем в образе и который смущает меня как стилиста, — это меховые манжеты, которые добавляют объем в ненужном для Анны месте. Такому типу фигуры, как у дивы, не рекомендуется добавлять объем в зоне живота и бедер. В этой зоне лучше иметь яркую сумку – уровень контраста внешности Анны высокий и требует столь яркого акцента в образе. В целом образ получился элегантный, располагающий, Анне очень идет. И весной хочется видеть все больше людей в подобных оттенках», — отметила стилист.

Справка Teleprograma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Окончила курс «теория моды» в МГУ Fashion Factory School и множество аналогичных курсов. Старт карьеры — 2005–2008 гг. в Италии, затем в Москве.

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