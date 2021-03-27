Уже в строю: угодившая в реанимацию Кудрявцева появилась на работе

49-летняя Лера Кудрявцева не на шутку испугала поклонников, друзей и родных, когда оказалась в реанимации. Девушку увезли на «скорой» прямо с работы с подозрением на инфаркт. Но все оказалось не так страшно, хоть и сильно напугало саму Кудрявцеву. Пройдя обследования, звезда экрана выяснила, что все проблемы со здоровьем – от перенапряжения и нервов.

Кудрявцеву уже выписали из больницы, и девушка поспешила на работу. Она ведет два шоу на телеканале НТВ, где встречается со знаменитостями и их судьбами, – «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Для первой после реанимации съемки красавица предпочла строгий брючный костюм оверсайз в вертикальную полоску.

Напомним, что еще в начале года у Кудрявцевой начались сложности со здоровьем. Она заболела коронавирусом, из-за чего не смогла полноценно отдохнуть в отпуске, затем получила перелом в нижнем отделе позвоночника. И новая госпитализация опять выбила из колеи телеведущую.

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