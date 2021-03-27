«И в пир, и в мир»: Пегова в черном жакете и кожаных легинсах отправилась на шопинг

Звезда театра и кино Ирина Пегова следит за модой и всегда старается выглядеть стильно. Даже в повседневных образах актрисы можно проследить влияние трендов. Например, для загородной прогулки любимица миллионов поклонников выбрала стильную шапку-бини ультрамодного цвета «взбесившейся Барби».

Накануне Пегова в черном жакете и кожаных легинсах отправилась на шопинг. Девушка решила порадовать себя новой парой модной обуви и остановила свой выбор на бежевых туфлях.

«Нюд! И в пир, и в мир, и в добрые люди! Надо брать», — заметила Пегова.

Актриса примерила лодочки с закругленным мыском и высоким каблуком и сняла себя на видео. И поинтересовалась у подписчиков микроблога, брать ей эту пару или нет.

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