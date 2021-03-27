«Арсюше уже шесть месяцев»: Рудковская нарядила младшего сына в голубой комбинезончик с белым воротничком

Младший наследник продюсера от Евгения Плющенко проявляет большой интерес к вазам с цветами.

Продюсер, бизнес-леди Яна Рудковская в прошлом году снова стала мамой. У них с мужем Евгением Плющенко родился сын Арсений. Малыша обожают все члены семьи, в особенности старший братик Саша, или Гном Гномыч, как его нежно называет мама.

Рудковская поделилась новыми снимками с младшим сынишкой. Она нарядила его в голубой комбинезончик с белым воротничком и заинтересовала цветочками в вазе.

«А Арсюше уже 6 месяцев», — подписала снимки звездная мама.

Подросший Арсений часто появляется на кадрах у мамы, папы и братика. Но семья тщательно скрывает личико мальчика от посторонних взглядов. Поэтому в то, что кроха – голубоглазый красавчик и маленькая копия своего старшего брата Саши, пока приходится верить на слово.

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