«С моими девочками»: Бузова отправилась в ресторан в мерцающем алом платье-мини

Певица и телеведущая Ольга Бузова очень много работает. Ее трудолюбию отдают должное не только поклонники и друзья, но и хейтеры – не признать, что девушка трудится не покладая рук, невозможно. Каждый ее день представляет собой плотный график из съемок, встреч, мероприятий. И не всегда в нем есть место отдыху.

Но на этот раз Бузова смогла вырваться на встречу с подругами. Вместе с «любимыми блондинками», как назвала Марию Погребняк и Юлию Самедову звезда, она отправилась в ресторан, где смогла отвлечься от работы. Об этом теледива рассказала в микроблоге.

«Пятничный шабаш с моими девочками», — подписала снимок Бузова.

Для выхода в свет Бузова облачилась в мерцающее блестками алое мини-платье с воротником-бадлоном и длинными рукавами. Сверху модница накинула полушубок из соболя, который внес нотки роскоши в образ певицы, а в качестве аксессуара выбрала стеганую сумочку со стразами.

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