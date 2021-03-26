«Алиса очень довольна своей комнатой»: экс-возлюбленная Тимати похвасталась новой квартирой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мама его дочери Алисы, модель Алена Шишкова, наконец-то, объяснила общественности, по какой причине отсутствовала на праздновании семилетия наследницы на Мальдивах.

Как выяснилось, в это время красавица переезжала в новую квартиру.

«Собирали кучу прожитых лет в коробки, перевозили, разбирали, расставляли, чтобы успеть подготовить все к ее возвращению», — рассказала Алена Шишкова в Instagram.

Публикацию она сопроводила видео, на котором запечатлела момент, когда дочка Алиса впервые оказывается в новой квартире и с большим интересом все рассматривает. Мама к приезду девочки не только успела разложить все по полочкам, но и украсить квартиру воздушными шарами, чтобы порадовать Алису.

«Фокус» удался! Алиса очень довольна своей новой комнатой, — добавила Алена Шишкова. — А у меня в душе воцарились весна и радость от приятного завершения такого важного дела. Кто переезжал, тот меня поймет».

Напомним, Тимати сейчас принимает участие в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Одна из девушек проекта Маша Вебер, кстати, была замечена в числе гостей на дне рождения Алисы на Мальдивах.

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