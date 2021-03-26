Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении-2021»

Музыкальный конкурс пройдет с Роттердаме с 18 по 22 мая.

Белоруссия не сможет принять участие в «Евровидении-2021». Организаторы музыкального конкурса решили не допускать к участию группу «Галасы 3Места». Они отметили, что представленная песня не соответствует правилам. Об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU). Примечательно, что это была вторая попытка Белоруссии пройти отбор. Ранее заявку подавал этот же коллектив, но с другим треком. В первый раз оргкомитет увидел в песне «Я научу тебя» политический контекст.

«Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае», — отметили организаторы.

Добавим, что музыкальный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию будет представлять певица Манижа с песней Russian Women.

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