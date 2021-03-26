«Шишка действительно была»: молодая жена Дмитрия Диброва сообщила, что он перенес операцию

Известный шоумен Дмитрий Дибров и его очаровательная супруга Полина уже одиннадцать лет счастливы в браке, у пары подрастают трое прекрасных сыновей. Этот союз считают мезальянсом, ведь разница в возрасте у Дмитрия и Полины без малого тридцать лет.

Молодая жена тщательно следит за здоровьем супруга. Не так давно Дмитрий Дибров перенес операцию по удалению новообразования. На щеке шоумена вдруг появилась шишка, и врачи решили, что ее нужно убрать хирургическим путем.

«Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное — просто надо было удалить это образование. Это не страшная болезнь, все в порядке», — поделилась Полина Диброва в беседе с «Комсомольской правдой».

Она также рассказала, что Дмитрий Дибров следит за своей внешностью, и обращается к косметологам по поводу самых минимальных процедур. К кардинальным, по словам Полины, ее супруг не склонен.

Напомним, на днях стало известно, что Полина Диброва подписала контракт с издательством, в рамках которого напишет книгу о телевидении.

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