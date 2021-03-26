«Бабушкой язык не повернется назвать»: Валерия подразнила фигурой в бикини цвета индиго

Певице Валерии в середине апреля исполнится 53 года. Звезда, пожалуй, входит в число самых стройных и молодо выглядящих знаменитостей нашей страны. В свои годы Валерия выглядит на 35 лет максимум и с гордостью демонстрирует, что находится в великолепной форме.

Сейчас певица вместе с мужем и семьей младшего сына Арсения отдыхает в Дубае, где у нее есть прекрасная возможность показать всем результаты работы над собой и своим телом. Валерия часто публикует в Instagram кадры, на которых запечатлена в бикини. Причем это не только фото, но и видео, где фотошоп бессилен.

В одном из коротеньких роликов звезда запечатлена на пляже, она сидит на диванчике и выполняет задание по французскому, совмещая приятное с полезным.

«Походный учебный центр. Уроки французского на коленках», — подписала Валерия видео.

Вокалистка облачена в бикини цвета индиго. Видно, что у нее отличная подтянутая фигура без намека на складочки. Поклонники Валерии забросали ее комплиментами.

«Как девочка», «Красотка, глаз не оторвать», «Уааау, какая фигура. Бабушкой язык не повернется назвать», «Вот так бы мне выглядеть в ее годы», — высказались в Сети.

Смотрите также