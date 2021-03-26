«Приятные моменты закулисья»: Волочкова позировала с дочкой после спектакля

Дочка Анастасии Волочковой Ариадна с начала этого года стала участницей спектаклей «Балерина в зазеркалье». Об этом танцовщица рассказала в своем Instagram. Ариадна исполняет песни на иностранных языках. После одной из таких постановок балерина запечатлелась с дочкой за кулисами.

«Приятные моменты нашего закулисья. Они, конечно, всегда волнительные. Но это такое счастье быть в творческом процессе! И выходить на сцену к любимому зрителю», — написала Волочкова.

На днях балерина рассказывала, что не знает, где точно живет ее дочь. Известно, что Ариадна с весны прошлого года поселилась в доме отца, бизнесмена Игоря Вдовина, и его избранницы, телеведущей Елены Николаевой.

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