«Нашими скандалами мы причиняли боль всем нашим близким»: Нелли Ермолаева впервые о причине развода с мужем

Телеведущая и бизнесвумен Нелли Ермолаева больше года назад рассталась с отцом своего сына Кириллом Андреевым. Экс-супруги сумели сохранить дружеские отношения, они часто проводят время вместе со своим наследником, трехлетним Мироном.

Пара никогда не говорила о причинах развода. Озвучить их Нелли Ермолаева решилась в своей книге, целую главу которой посвятила бывшему мужу. В ней она обращается к Кириллу Андрееву и объясняет, что их отношения очень изменились после рождения сына. Казалось бы, счастливое событие, но…

«А помнишь те ужасные слова, которые мы сказали друг другу? – обратилась Нелли к Кириллу Андрееву. — Я бы даже сказала, мерзкие. О чем мы тогда думали? Что за эмоции взяли верх над нашим адекватным разумом? Нас как будто подменили. Ни ты, ни я не хотели причинить друг другу боль, но причиняли ее снова и снова. И пытались друг другу доказать: я хороший — ты плохой. Но мы оба были тогда плохими. Нашими скандалами мы причиняли боль всем нашим близким людям».

Нелли Ермолаева признается, что в то время устраивала мужу истерики по любому поводу. Сейчас она понимает – это были гормоны. Экс-участница «Дома-2» дала понять, что жалеет о крахе семьи.

«Как думаешь, если бы сейчас повернуть время вспять, мог бы ты вести себя сдержаннее, не так бурно реагируя на мои упреки и истерики? Мог бы ты не зажигаться как спичка и в ответ не обижать? А ты обижал. Иногда мне просто нужна была твоя хладнокровная спокойная опора, а вместо этого я получала раздражение», — призналась Нелли Ермолаева.

Об этом и многом другом Нелли Ермолаева рассказала в своей книге «Любовь не по сценарию».

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