«Исполнился годик»: Татьяна Михалкова запечатлела на видео младшего внука, укутанного в мятный плед

Известный режиссер Никита Михалков и его жена Татьяна – богатые бабушка и дедушка. На двоих у них семеро внуков. Младшему наследнику знаменитого семейства двадцать шестого марта исполнился год. По такому случаю звездная бабушка представила поклонникам малыша, опубликовав видео с его участием на своей страничке в Instagram. Татьяну Михалкову умилило, что Сашенька уже начал говорить «баба».

«Моему седьмому внуку и Никиты Сергеевича, сыну Артема и Дарьи — Александру сегодня исполнился 1 годик. Его первые слова. Мне очень приятно, любим, целуем, обожаем», — написала Татьяна Евгеньевна под видео.

В кадре Александр сидит в коляске, укутанный в плед модного мятного оттенка. Подписчики Татьяны Михалковой пришли в восторг, увидев очаровательного малыша. Некоторые нашли, что мальчик похож на своего именитого деда Никиту Михалкова.

«Поздравляем! Хорошенький какой! Пусть процветает страна, в которой расти этому чудному мальчику!», «Такое умиление! Несколько раз пересмотрела», «Чудо какое дивное. На деда похож», — восторгаются в Сети.

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