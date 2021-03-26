«Слишком идеально»: Горбань в бикини похвасталась изгибами фигуры

Недавно поклонники заподозрили, что Маша Горбань ждет второго ребенка. В прошлом месяце она стала официальной женой Кирилла Зоткина, с которым жила на протяжении последних лет. К слову, у 34-летней актрисы есть дочь Стефания от предыдущего брака. Слухи Мария никак не комментирует, а в своем микроблоге показывает лишь фото с отдыха. В своем инстаграме актриса поделилась видеороликом, на кадрах которого позировала в черном бикини и ярком халатике.

«Очень красивая! Слишком идеально! Великолепная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, практически все зимние месяцы актриса провела в теплых краях. С будущим мужем они отдохнули на Бали, а затем актриса с мамой и дочкой побывала на Мальдивах.

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