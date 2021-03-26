«Важно найти время»: Ани Лорак показала подтянутое тело и кубики на прессе

Недавно Ани Лорак отдохнула в Стамбуле, где наслаждалась прогулкой по городу и местными сладостями, а теперь отрабатывает лишние калории в спортзале. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в облегающих фигуру лосинах и кроп-топе, блеснув подтянутым телом и кубиками на прессе.

«В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие», — написала Лорак.

Напомним, первым мужем певицы был турок Мурат Налчаджиоглу. Пара развелась в 2019 году после десяти лет совместной жизни. 43-летняя артистка воспитывает дочь Софию, которую папа изредка навещает в Москве. К слову, недавно Лорак заметили с экс-супругом в столице.

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