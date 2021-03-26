«Единорог расстроится из-за членов жюри»: фанаты «Маски» предсказывают, как будут развиваться события на шоу

На телеканале НТВ с большим успехом идет второй сезон самого охраняемого шоу «Маска». Проект бьет все рейтинги популярности, а события, происходящие на нем, поклонники обсуждают всю неделю.

В ближайшее воскресенье, 28 марта, в эфир выйдет уже седьмой по счету выпуск шоу «Маска». В официальном аккаунте проекта в Instagram телезрителям предлагается угадать, какие из предложенных событий произойдут во время шоу на этот раз. Выбрать нужно из девяти версий и написать свою в комментариях к публикации.

«Уже в это воскресенье мы проверим вашу интуицию. А в прошлый раз правильными ответами оказались: «Прозвучит версия — Валя Карнавал» и «Прозвучит песня в жанре рок», — написано в Instagram шоу «Маска».

Поклонники охотно включаются в игру и предлагают свои варианты развития событий.

«Неваляшка вновь удивит членов жюри», «Единорог расстроится из-за членов жюри», «Киркоров будет петь», «У Регины новый цвет волос», —:ытаются отгадать фанаты шоу «Маска».

Напомним, уже вышло шесть выпусков проекта и разоблачено пять участников: Черная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера. Кто станет следующим, узнаем в ближайшее воскресенье.

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