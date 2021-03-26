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«Состригла все ненужное»: Регина Тодоренко решилась на преображение впервые за 23 года

Телеведущая попрощалась с длинными локонами.

«Состригла все ненужное»: Регина Тодоренко решилась на преображение впервые за 23 года
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко решилась на преображение. Телеведущая состригла свои длинные локоны, причем к помощи парикмахера не прибегала. Видеоролик, на кадрах которого она мастерски управляется с ножницами и своими волосами, разместила в Instagram.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

«Состригла все ненужное. И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад!» — написала Тодоренко.

В итоге телеведущая отрезала более 30 см волос. Она отметила, что этот шаг ей важно было сделать самой.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко отдала предпочтение стильной прическе — удлиненному каре. Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Добавим, что с новой прической, теперь уже удлиненным каре, Тодоренко отправилась отдыхать в Дубай. Моментами отпуска она делится в своем микроблоге.

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