«Состригла все ненужное»: Регина Тодоренко решилась на преображение впервые за 23 года

Регина Тодоренко решилась на преображение. Телеведущая состригла свои длинные локоны, причем к помощи парикмахера не прибегала. Видеоролик, на кадрах которого она мастерски управляется с ножницами и своими волосами, разместила в Instagram.

«Состригла все ненужное. И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад!» — написала Тодоренко.

В итоге телеведущая отрезала более 30 см волос. Она отметила, что этот шаг ей важно было сделать самой.

Добавим, что с новой прической, теперь уже удлиненным каре, Тодоренко отправилась отдыхать в Дубай. Моментами отпуска она делится в своем микроблоге.

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