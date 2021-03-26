«Хотелось спеть и на французском, и на немецком»: Ольга Бузова оправдалась за свой репертуар на шоу «Маска»

В минувшее воскресенье на шоу телеканала НТВ «Маска» была разоблачена Розовая Пантера. Как оказалось, в костюме сказочного персонажа выступала поющая телеведущая Ольга Бузова.

Звезда всю эту неделю благодарит создателей проекта за приглашение стать его участницей, а также устроила ретроспективный показ номеров Розовой Пантеры на шоу «Маска».

На этот раз Ольга Бузова вспомнила, как исполняла хит Селены Гомес Love you like a love song. Теледива объяснила, что при выборе репертуара для шоу «Маска» главным было спрятать ее индивидуальность, чтобы запутать жюри и телезрителей.

«Много вопросов про репертуар… Конечно, мне бы хотелось многое спеть, и на французском, и на немецком (но догадались бы). Но! Главная задача этого шоу — это скрыть себя, свою личность, и свой голос! Поэтому мы выбирали те песни, куда можно было меня «спрятать», — написала Бузова в Instagram.

Подписчики же Ольги утверждают, что как раз после этого ее выступления с песней Селены Гомес они поняли, что в костюме Розовой Пантеры прячется Бузова.

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