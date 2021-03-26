«Красавица!»: Николай Цискаридзе восхитился экстремально похудевшей Лолитой Милявской в черном комбинезоне

Пятый по счету развод, несомненно, благотворно повлиял на известную певицу и телеведущую Лолиту Милявскую. 57-летняя звезда не устает демонстрировать, как хороша и прекрасна она стала, избавившись от бывшего мужа, тренера Дмитрия Иванова, и нескольких килограммов.

Звезда утверждает, что не сидела на диетах, но каким-то чудесным образом смогла невероятно преобразиться и теперь может позволить себе носить облегающие наряды.

больше по теме Как тростинка: постройневшая Лолита подчеркнула изгибы фигуры платьем из экокожи Кадрами певица поделилась в своем микроблоге.

В Instagram Лолита Милявская поделилась кадрами, на которых предстала в черном, обтягивающем ее безупречную фигуру, комбинезоне. Талию Лолита акцентировала широким ремнем.

«Каждая девушка, надев комбинезон, чувствует себя уверенно и выигрышно», — утверждает певица.

Подписчики Лолиты Милявской пришли в восторг от того, как роскошно она выглядит в черном монохроме. Среди тех, кто сделал звезде комплименты, артист балета Николай Цискаридзе, знающий толк в стройных фигурках.

«Красавица», — написал он в комментариях. «Мое счастье, спасибо», — поблагодарила его Лолита за комплимент.

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