«Красавица!»: Николай Цискаридзе восхитился экстремально похудевшей Лолитой Милявской в черном комбинезоне

Пятый по счету развод, несомненно, благотворно повлиял на известную певицу и телеведущую Лолиту Милявскую. 57-летняя звезда не устает демонстрировать, как хороша и прекрасна она стала, избавившись от бывшего мужа, тренера Дмитрия Иванова, и нескольких килограммов.
Звезда утверждает, что не сидела на диетах, но каким-то чудесным образом смогла невероятно преобразиться и теперь может позволить себе носить облегающие наряды.
В Instagram Лолита Милявская поделилась кадрами, на которых предстала в черном, обтягивающем ее безупречную фигуру, комбинезоне. Талию Лолита акцентировала широким ремнем.
«Каждая девушка, надев комбинезон, чувствует себя уверенно и выигрышно», — утверждает певица.
Подписчики Лолиты Милявской пришли в восторг от того, как роскошно она выглядит в черном монохроме. Среди тех, кто сделал звезде комплименты, артист балета Николай Цискаридзе, знающий толк в стройных фигурках.
«Красавица», — написал он в комментариях.
«Мое счастье, спасибо», — поблагодарила его Лолита за комплимент.