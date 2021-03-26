Развеял слухи: муж Ксении Бородиной подтвердил, что его жена беременна

Судя по всему, скоро в семье будет долгожданное прибавление.

Муж телеведущей Ксении Бородиной 40-летний бизнесмен Курбан Омаров в Instagram под постом, где он на фотографии со своей женой заявил, что его любимая супруга беременна.

Одну из пользовательниц смутил внешний вид телеведущей, которая заметно поправилась. Кроме того, она загадочно прикрывает свой животик на кадре с мужем сумочкой.

«Ксюша беременна?» — спросила пользовательница. «Да», — последовал четкий и лаконичный ответ бизнесмена.

«В 9:40 решили полететь на выходные куда-нибудь. В 11:00 уже стояли в Шереметьево у окна и фоткались. Как обычно жду вас в моих story. Покажу мирскую суету под своим соусом».

Курбан Омаров

«Хорошо, если да. Дети – это счастье», «Уже и сумкой прикрываться не получается», «Какая радостная новость. Не ожидали, что Ксюша за третьим ребенком пойдет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова одна общая дочь. Теоне пять лет. Также у телеведущей подрастает 11-летняя дочь Маруся от бизнесмена Юрия Будагова.

Смотрите также: