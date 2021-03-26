Пока Галкин на гастролях: недалеко от замка Пугачевой на крыше одного из домов замечена львица

В подмосковном селе Козино, которое находится по соседству с деревней Грязь, где построен замок у примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, на крыше одного из домов замечена львица. Местным жители засняли опасное животное. На место происшествия уже выдвинулась спасатели и полиция.

Любопытно, что маленькое село Козино не первый раз попадает в информационные сводки. Пару лет назад отсюда же из одного из домов сбежала пума, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, несколько дней назад уехал на гастроли по стране. Впервые за последний год. В частности, он делился видео из Нижнего Новгорода, где был в одной из гостиниц. Поэтому дома шоумена сейчас нет.

Не исключено, что Примадонне может грозить серьезная опасность. Впрочем, хочется верить, что спасатели не допустят, чтобы львица пробралась во владения Галкина и Пугачевой.

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