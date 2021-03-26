«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость
Штрафы и цены на костюмы: интересные факты о шоу «Маска»
Видео

«Он никогда не позволит мне общаться с внуком»: Фриске высказался о Шепелеве

Как отметил Владимир, он будет бороться, чтобы увидеться с сыном покойной дочери.

«Он никогда не позволит мне общаться с внуком»: Фриске высказался о Шепелеве
Владимир Фриске. Фото: Globallookpress.com

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на новость о рождении малыша в семье Шепелева.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Как известно, дизайнер Екатерина Тулупова подарила телеведущему Дмитрию Шепелеву долгожданного наследника.

«Зачем вы мне это говорите? Мне это надо? Появился малыш у него ну и что? Я не понимаю, зачем вы мне звоните. Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона».

Владимир Фриске

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет своему сыну Платону общаться с бабушкой и дедом.

Смотрите также:

Тэги

Владимир ФрискеДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеПлатон Шепелев