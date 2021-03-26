Рамзан Кадыров запечатлелся со старшей красавицей-дочкой на фоне чеченских новостроек

Айшат с прошлого года занимает пост заместителя министра культуры в республике.

Жена президента Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram разместила красивый кадр, на котором ее любимый муж запечатлен с их старшей дочерью Айшат на фоне чеченских новостроек.

«Достойный отец с красивой дочерью», «Очень тепло и достойно. Отец и дочь», «Достойная семья. А какая красивая дочь у Рамзана Ахматовича», «Очень красивое платье. Будьте здоровы и долгих лет жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Айшат получила важный пост. Она — заместитель министра культуры Чеченской республики.

Добавим, что у Рамзана Кадырова и его жены очень большая семья. У них десять своих детей, а также двое приемных. Их глава чеченской республики взял в 2007 году из детского дома. Кадыров много времени проводит с семьей и наследниками.

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