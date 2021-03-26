Даня Милохин завел Ларисе Гузеевой страницу в TikTok и прикинулся ее «брошенным ребенком»

25 марта на канале «Пятница!» вышел первый выпуск шоу «ТикТок Талант», в котором в членах жюри встретились популярный блогер Даня Милохин и телеведущая Лариса Гузеева. И встреча эта закончилась продуктивно: 19-летний парень помог 61-летней актрисе завести страничку в TikTok и снять первое видео для этой социальной сети.

Своим первым роликом Гузеева решила «хайпануть» и посадила Милохина себе на коленки.

«Надо к первому апреля замутить, что ты мой ребенок, брошенный в Оренбурге», — сказала она.

@guzeevalarisa Теперь мы с @danya_milokhin коллеги в ТикТоке и в жюри нового шоу ТикТокТалант! Премьера в четверг в 19:00 на @fridaytv ♬ оригинальный звук — Лариса Гузеева

Добавим, что шоу «ТикТок Талант» началось с отборочного тура, в котором поучаствовали 12 блогеров. Победителя, кстати, будут выбирать не жюри, а зрители. Голосование уже открыто на странице шоу в TikTok. Лучший из лучших получит не только звание главного таланта страны, но и миллион рублей.

Второй отборочный тур канал «Пятница!» покажет 1 апреля в 19:00.