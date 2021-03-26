«Люблю московские бульвары»: Сергей Жигунов сыграл тайную свадьбу и засветил кольцо

Сергей Жигунов в Instagram поделился фотографией с колечком на безымянном пальце. «Гардемарин» взял в жены свою подругу Викторию Ворожбит, с которой он встречался последние несколько лет. Отметим, что девушку часто называют точной копией актрисы Анастасии Заворотнюк, с которой актер снимался в ситкоме «Моя прекрасная няня».

«Люблю московские бульвары», — кратко подписал он фотографию.

Отметим, что его вторая половинка поделилась снимком, на котором можно увидеть тюльпаны.

«Настроение», — сделала она подпись. «О, боже. Будьте счастливы», «Какие перемены в жизни. Очень порадовали этим известием», «Красивое кольцо у вас. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Сергей Жигунов о своей личной жизни рассказывает крайне редко. Не так давно актер переболел коронавирусом. Однако сейчас, судя по всему, чувствует себя хорошо. Свой снимок с заветным кольцом на безымянном пальце он прокомментировал скромно, не став раскрывать подробности тайной свадьбы.

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