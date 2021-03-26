Назван новый ведущий шоу «Холостяк» с Тимати

Проект поменял шоумена и время выхода в эфир.

Канал ТНТ раскрыл, кто станет новым, уже третьим по счету, ведущим восьмого сезона шоу «Холостяк», в котором красотки со свей страны пытаются завоевать сердце рэпера Тимати. Вакантное место занял шоумен Михаил Белянин — комик и актер, уже известный зрителям по передаче «Новое утро» на ТНТ.

Мужчина появится в третьем выпуске проекта, в котором место действия переместится в Дубай. Организаторы шоу уже пообещали, что новый ведущий возвестит об еще одном изменении правил.

Известно, что Тимати и участницы шоу дружелюбно приняли Белянина, хотя и были удивлены отсутствию Никиты Добрынина (предыдущий ведущий заразился коронавирусом). Михаил быстро влился в новое для себя шоу, его фишкой стали шутки, которыми мужчина ловко разряжал обстановку. По его словам, отказываться от такого проекта было нельзя, ведь это огромный опыт. А решиться на участие ему пришлось максимально оперативно.

«Шли съемки «Нового утра», на которые приехал Слава Дусмухаметов. Первый вопрос, который он задал мне, пожимая руку: «Ты переболел?» Он имел в виду «ковид». Затем последовало предложение стать ведущим шоу «Холостяк». Естественно, я согласился, и уже вечером мне пришло сообщение: «Собирай чемодан!» – вспоминает Белянин.

Добавим, что шоу «Холостяк» поменяло не только ведущего, но и время выхода. Теперь оно будет транслироваться на канале ТНТ по субботам в 22 часа.

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