Люди оставляют вещи, статуэтки, пытаются что-то сажать: что происходит на могиле Александра Барыкина

Сын музыканта рассказал, что на погост ежедневно приходит много поклонников.

Сын музыканта Александра Барыкина Георгий заявил, что на могиле его отца уже не один год происходят странные вещи. По его словам, к отцу приезжает на погост много людей со всей страны. На могиле часто появляются непонятные предметы.

«Люди начинают фотографии какие-то оставлять, вещи, статуэтки, что-то пытаются сажать, приходится выкорчевывать. Ничего страшного, этого не избежать. Несут цветы, помнят». Александр Барыкин

Как отметил Георгий, отец часто приходит к нему во снах. По его словам, они словно снова вместе оказываются на его концертах, репетируют. Георгий заметил, что его папа внес большую лепту в историю российской музыки, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Александр Барыкин ушел из жизни десять лет назад — 26 марта 2011 года. У него случился повторный инсульт. На момент смерти ему было всего 59 лет. Известность он получил как исполнитель и автор песен группы «Карнавал». Самые известные композиции — «Остров», «Букет», «Аэропорт», «Программа передач на завтра», «Спасательный круг».

Смотрите также: