Люди оставляют вещи, статуэтки, пытаются что-то сажать: что происходит на могиле Александра Барыкина

Сын музыканта Александра Барыкина Георгий заявил, что на могиле его отца уже не один год происходят странные вещи. По его словам, к отцу приезжает на погост много людей со всей страны. На могиле часто появляются непонятные предметы.
«Люди начинают фотографии какие-то оставлять, вещи, статуэтки, что-то пытаются сажать, приходится выкорчевывать. Ничего страшного, этого не избежать. Несут цветы, помнят».
Как отметил Георгий, отец часто приходит к нему во снах. По его словам, они словно снова вместе оказываются на его концертах, репетируют. Георгий заметил, что его папа внес большую лепту в историю российской музыки, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Александр Барыкин ушел из жизни десять лет назад — 26 марта 2011 года. У него случился повторный инсульт. На момент смерти ему было всего 59 лет. Известность он получил как исполнитель и автор песен группы «Карнавал». Самые известные композиции — «Остров», «Букет», «Аэропорт», «Программа передач на завтра», «Спасательный круг».