Бывший бас-гитарист группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москва-реке

Музыкант попытался прокатиться на лыжах по льду, который не выдержал.

В Подмосковье погиб Александр Липницкий — бывший бас-гитарист группы «Звуки Му», культуролог, один из ангелов-хранителей советского рока. Александр утонул, попытавшись прокатиться на лыжах по льду реки. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет». Артемий Троицкий

Также Артемий Троицкий прикрепил на своей страничке в соцсетях несколько фотографий, которые были сделаны в разные годы. На них, в частности, присутствует покойный Александр Липницкий.

Напомним, что Александр Липницкий появился на свет в 1952 году. Он учился в МГУ на факультете журналистки. В 70-х годах прошлого века стал одним из ведущих специалистов по джазу в стране. В разные годы жизни Александр Липницкий вел передачи, посвященные музыке. Он был вместе с Петром Мамоновым одним из создателей группы «Звуки Му».

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