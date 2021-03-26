«Это неизбежно и нормально!»: Решетова высказалась о возможном сравнении с участницами «Холостяка»

Экс-возлюбленная рэпера Тимати не видит в этом ничего удивительного и сверхнеобычного.

В свежем интервью журналисты напомнили Анастасии Решетовой о том, что ее теперь уже бывший возлюбленный рэпер Тимати принимает участие в мегапопулярном проекте «Холостяк». При этом у модели спросили, готова ли она к сравнениям с другими участницами этого яркого шоу. На такой провокационный вопрос манекенщица ответила с присущим ей достоинством, подметив, что не видит в этой истории ничего удивительного или сверхнеобычного. Также Решетова уверена, что все эти перипетии положительно скажутся и на рейтингах.

«Здраво. Это неизбежно и нормально. Думаю, и рейтинги скажут спасибо за такой интерес», — приводит Grazia слова Анастасии Решетовой на вопрос о том, как она относится к возможным сравнениям с участницами проекта «Холостяк».

Напомним, что от рэпера Тимати Анастасия Решетова родила сына Ратмира. У музыканта также есть дочка Алиса от Алены Шишковой. Со своими теперь уже бывшими возлюбленными Тимати поддерживает дружеские отношения. На проекте «Холостяк» рэпер надеется найти новую любовь.

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