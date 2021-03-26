«Нажал на мочку и полетел»: Безруков заявил о способности перемещения актеров в пространстве

Актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что примерно через тридцать лет актеры смогут перемещаться в пространстве. По его словам, тратить им времени, чтобы оказаться на репетиции вообще не придется.

Как добавил художественный руководитель Московского Губернского театра, актер сможет от дома до работы добираться со скоростью света. Как он выразился, «нажал на кнопочку и уже в театре». Также актер заметил, что со съемок актерам больше не придется летать самолетами. И опять же будет им помогать некая «волшебная кнопочка», сообщает сайт МК.ru.

«Кнопочка эта будет в айфоне или смартфоне, но только лет через тридцать, и такие особенные гаджеты, скорее всего, будут находиться у нас в ухе — нажал на мочку и полетел». Сергей Безруков

Напомним, что Сергей Безруков – народный артист России. В октябре нынешнего года ему исполнится 48 лет.

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