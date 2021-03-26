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«Нажал на мочку и полетел»: Безруков заявил о способности перемещения актеров в пространстве

Как заметил художественный руководитель Московского Губернского театра, чудес стоит ждать лет через тридцать.

«Нажал на мочку и полетел»: Безруков заявил о способности перемещения актеров в пространстве
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что примерно через тридцать лет актеры смогут перемещаться в пространстве. По его словам, тратить им времени, чтобы оказаться на репетиции вообще не придется.

Сергей Безруков
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Как добавил художественный руководитель Московского Губернского театра, актер сможет от дома до работы добираться со скоростью света. Как он выразился, «нажал на кнопочку и уже в театре». Также актер заметил, что со съемок актерам больше не придется летать самолетами. И опять же будет им помогать некая «волшебная кнопочка», сообщает сайт МК.ru.

«Кнопочка эта будет в айфоне или смартфоне, но только лет через тридцать, и такие особенные гаджеты, скорее всего, будут находиться у нас в ухе — нажал на мочку и полетел».

Сергей Безруков

Напомним, что Сергей Безруков – народный артист России. В октябре нынешнего года ему исполнится 48 лет.

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