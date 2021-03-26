«Не стало гармонии, к которой мы стремились»: Рост рассказал, почему расстался с молодой женой

Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей женой Ольгой, которая младше его почти на 20 лет. Она по профессии журналистка. Также он вспомнил начало их романа.

«Пришла молодая блондинка брать у меня интервью. Я стал за ней ухаживать. У нас получился роман. Я захотел детей. Мне казалось, что мы нашли друг друга. Она намного младше меня. Она дико меня ревновала. К друзьям и поклонницам. К бывшим девушкам, которые звонили. Я могу поклясться на Библии, что ей никогда не изменял. Она все время меня пыталась в чем-то уличить. Контролировала меня».

Сергей Рост

Как отметил актер, после рождения дочки он стал понимать, что они с женой не подходят друг к другу. «У нас просто не стало гармонии, к которой мы стремились. Я считал, что у нас все наладится, но ошибся. Из-за дочки я долго не хотел уходить. А потом я понял, что мой ребенок не должен видеть конфликтов между родителями. Мы общаемся сейчас с бывшей женой. Все-таки у нас общая дочь», — заявил Сергей Рост.

Напомним, что Сергей Рост был женат в течение десяти лет. С бывшей женой у них подрастает дочь Анфиса, которой в этом году исполнилось десять лет.

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