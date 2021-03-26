«Молодость и амбиции взяли верх»: Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым. На радио «Модерн» в 90-х годах они были главными звездами. Вели популярные программы.

«После поступления в театральный мы поехали в колхоз. Дима немного загулял. Появился на грядке в красивом плаще. Я когда его увидел, то подумал, что это какой-то мажор. Со временем мы подружились. Попадали в разные переделки, о которых даже сегодня не буду рассказывать. Дима часто приставал к девушкам. Нос ему ломали несколько раз. Потом делали операции. Сейчас у него, к счастью, все хорошо». Сергей Рост

Как отметил актер, в какой-то момент они стали с Нагиевым сверхпопулярными. За них началась борьба между каналами. «Кто-то что-то наговорил Диме. Однажды он решил, что ему будет лучше развиваться одному. Молодость и амбиции взяли верх. Наш дуэт был самым популярным в стране. Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба. Есть люди, которые могут переступить и пойти дальше, а некоторые не могут. Я живу не просчитывая ходы наперед. Дима мне как-то сказал: «Нельзя дружить с тем, с кем работаешь», — вспомнил актер.

Напомним, что большую популярностью Сергею Росту принес сериал «Осторожно, модерн!», где он играл вместе с Дмитрием Нагиевым. В нем он исполнял и мужские, и женские роли.

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