«Проект оказался какой-то проклятый»: актер Даниил Вахрушев — о сериале «Закон каменных джунглей»

В авторском проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro – новый герой. На этот раз о себе рассказал Даниил Вахрушев, звезда сериалов «Физрук», «Закон каменных джунглей», фильмов «Елки». 28-летний актер вспомнил, например, как однажды устроил пожар во ВГИКе, где учился на четвертом курсе.

Рассказал Вахрушев и о сериале «Закон каменных джунглей», который в свое время произвел фурор на экранах. Вышло два сезона проекта, после чего планировался полнометражный фильм – его сценарий получил каждый актер. Но «странным образом» все сошло на нет, и Вахрушев объясняет это мистикой.

«Этот серил настоящий бриллиантик, я считаю. Но проект оказался какой-то проклятый, можно даже так сказать. Все режиссеры поумирали», — признал Вахрушев.

Артист имеет в виду режиссера первого сезона сериала, 43-летнего Игоря Хомского. Кинодеятель погиб в ДТП летом 2019 года.

Напомним, «Закон каменных джунглей» — это многосерийная криминальная драма, вышедшая на ТНТ в 2015 году, рассказывающая о начинающей банде молодых преступников, которые зашли слишком далеко. Создатели сериала ориентировались на культовые мировые бестселлеры жанра – фильмы «На игле» Дэнни Бойла, «Карты деньги, два ствола» Гая Ричи, а также картины Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Вахрушев сыграл в сериале члена бандитской группировки по прозвищу Гуфи.

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