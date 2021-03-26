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«Не трогайте моего ребенка!»: Александр Васильев заступился за усы Моргенштерна

Известного рэпера за внешнее сходство с историком моды принимают за его сына.

«Не трогайте моего ребенка!»: Александр Васильев заступился за усы Моргенштерна
Александр Васильев, Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

Когда звезда рэпера Алишера Моргенштерна взошла на российский музыкальный Олимп, многие поклонники стали замечать, как он похож на историка моды Александра Васильева. Появилась легенда, что 22-летний эпатажный артист – сын 62-летнего эксперта стиля.

Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал
Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Сами герои этой истории стали активно поддерживать ее, и Васильев нет-нет, да и вспомнит о своем «родстве» с Моргенштерном.

В новом выпуске «Модного приговора», который Васильев ведет вместе с Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной, героиней стала 35-летняя Юлия. Рассказывая о себе, девушка призналась, что мечтает выщипать усы Моргенштерну. На что «отец» рэпера тут же отреагировал:

«Не трогайте моего ребенка!», — отрезал он.

Чем именно усы Моргенштерна не угодили героине, она не уточнила. Но Васильев сразу встал на защиту своего «ребенка».

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