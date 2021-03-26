«Не трогайте моего ребенка!»: Александр Васильев заступился за усы Моргенштерна

Когда звезда рэпера Алишера Моргенштерна взошла на российский музыкальный Олимп, многие поклонники стали замечать, как он похож на историка моды Александра Васильева. Появилась легенда, что 22-летний эпатажный артист – сын 62-летнего эксперта стиля.
Сами герои этой истории стали активно поддерживать ее, и Васильев нет-нет, да и вспомнит о своем «родстве» с Моргенштерном.
В новом выпуске «Модного приговора», который Васильев ведет вместе с Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной, героиней стала 35-летняя Юлия. Рассказывая о себе, девушка призналась, что мечтает выщипать усы Моргенштерну. На что «отец» рэпера тут же отреагировал:
«Не трогайте моего ребенка!», — отрезал он.
Чем именно усы Моргенштерна не угодили героине, она не уточнила. Но Васильев сразу встал на защиту своего «ребенка».