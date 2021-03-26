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Положена приличная прибавка: почему пенсия Гузеевой в три раза выше, чем у ее коллеги Сябитовой

Телесвахи работают вместе в программе «Давай поженимся!», но их пособие от государства разнится.

Положена приличная прибавка: почему пенсия Гузеевой в три раза выше, чем у ее коллеги Сябитовой
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева получает пенсию от государства в районе 45 тысяч рублей. В то время, как у ее коллеги Розы Сябитовой пособие от государства в три раза ниже – 14 тысяч рублей.

Роза Сябитова
Роза Сябитова. Фото: Globallookpress.com

Впрочем, удивляться такой большой разнице вовсе не стоит. Лариса Гузеева в отличие от коллеги имеет звание «Заслуженная артистка России». Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных и заслуженных артистов, положена приличная ежемесячная прибавка к пенсии – 30 тысяч рублей. Вне зависимости от того работает или нет пенсионер.

Между тем Роза Сябитова не раз отмечала, что на помощь от государства никогда не рассчитывала. Она полагается только на свои силы. По словам Сябитовой, она трудоголик, который всю жизнь работал, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в Москве около тысячи заслуженных и народных артистов. Звезды не раз выражали свою признательность мэру столицы Сергея Собянину, который сделал им такую приличную прибавку. Она могут не экономить благодаря этому каждую копейку, как пенсионеры во многих других регионах страны.

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