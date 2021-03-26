«Не знаю, смешно это или нет»: звезда сериала «Физрук» Даниил Вахрушев признался, что чуть не спалил ВГИК

28-летний актер Даниил Вахрушев стал новым героем проекта «Загугли звезду», который еженедельно выходит на портале Teleprogramma.pro. Актер, известный по работе в сериалах «Физрук», «Закон каменных джунглей», лично ответил на вопросы, которые обычно поклонники задают поисковикам в Интернете.

Вахрушев рассказал, что свое актерское образование начал получать в Московском институте культуры и искусств, но после первого курса решил поступать во ВГИК. Вспоминая студенчество, звезда экрана признался, что устроил пожар в альма-матер.

«Не знаю, смешно это или нет. Все произошло странно и сумбурно, никто даже ничего понять не сумел. Это было на четвертом курсе в общаге. Я бросил сигарету в помойку, которая находилась рядом с курилкой. В итоге начался пожар», — вспомнил Вахрушев.

Актер узнал о пожаре от друга, который успел заснять на видео пожар и огнеборцев, прибывших на вызов. И когда Вахрушев посмотрел кадры, то сразу осознал, кто именно виноват в этом ЧП. Но не сознался.

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