«Мне вполне хватает этих денег»: Александр Кержаков озвучил свою месячную зарплату

Как отметил бывший футболист, а ныне тренер «Томи», у него иногда даже остаются средства.

Главный тренер футбольной томской «Томи» и бывший игрок «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Кержаков раскрыл свой месячный доход.

«У меня зарплата с учетом вычета алиментов где-то 200 тысяч рублей в месяц. Мне вполне хватает этих денег, чтобы содержать семью, ребенка, кормить их. У меня даже иногда остается. Я счастлив жить так, как сейчас живу». Александр Кержаков

Как отметил тренер, он может спокойно покупать любую одежду в «Детском мире» своему сыну. По словам спортсмена, вещи за 30 тысяч рублей практически ничем не отличаются от вещей за полторы тысячи. Просто фирмы часто берут за бренд, сообщает портал sports.ru.

Напомним, что Александр Кержаков был женат на дочери сенатора Милане Тюльпановой. При этом после развода он забрал у девушки их общего сына Артема. Лишь с помощью судов ей удалось вернут наследника себе. Сегодня Тюльпанова утверждает, что Кержаков практически не видится с их сыном.

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