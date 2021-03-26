Дама с собачкой: Бондарчук отметилась на прогулке в пальто трендового зеленого цвета

Наступившая весна внесла коррективы в гардеробы многих звездных модниц. Тот тут, то там можно заметить селебрити, выгуливающих невероятно яркие, поднимающие настроение наряды. К примеру, телеведущая Ольга Бузова появилась на передаче «Модный приговор» в стильном брючном костюме цвета сочной зелени.

Вслед за Бузовой этот оттенок примерила и Светлана Бондарчук. Светская львица отправилась на прогулку с питомцем в пальто с утрированным букле. Она дополнила весенний образ сумкой-шоппер нежно-голубого оттенка, джинсами и кроссовками.

Кстати, в одном из недавних выпусков программы «Модный приговор» телеведущий Александр Васильев назвал зеленый и все его оттенки самым модным цветом этого года, наряду с такими тонами, как серый, розовый, кислотный салатовый.

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