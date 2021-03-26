«Нам с Соболем было сложно»: Алексей Смирнов объяснил, почему ушел из «Камеди Клаб»

Как отметил шоумен, расставание прошло на мирной ноте и без битья посуды.

Шоумен Алексей Смирнов во время беседы со Славой Комиссаренко в рамках YouTube-подкаста «Время от времени» объяснил, почему ушел из популярного шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ. Как известно, он выступал какое-то время в составе трио «Смирнов, Иванов, Соболев». Шутки юмористов очень нравились зрителям.

Как отметил шоумен, расставание с шоу прошло на мирной ноте и без битья посуды. Сейчас он полностью погружен в проект «Внутри Лапенко». Смирнов выступает сценаристом Интернет-сериала и не хочет отвлекаться на что-то другое. Кроме того, он признался, что постоянно конфликтовал с другим участником трио Ильей Соболевым, что стало одной из причин ухода из проекта.

«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Мы вроде как два одинаковых человека в отношении к чему-то, а в чем-то вообще полярные. Я постоянно орал, и он тоже». Алексей Смирнов

Напомним, что Алексей Смирнов получил широкую известность благодаря дуэту «Быдло». Он блистал в «Убойной лиге» и был одной из главных звезд проекта.

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