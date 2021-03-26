«На самом деле я обнаглела»: Подольская рассказала, что ей подарил муж после рождения второго сына

По словам певицы, Владимир Пресняков-младший ей очень помогает с детьми.

Певица Наталья Подольская призналась, что муж музыкант Владимир Пресняков-младший сделал ей шикарный подарок после рождения в их семье второго сына.

«На самом деле, я обнаглела, и сама себе выбрала подарок. У меня была мечта — часы Cartier, и Вова ее исполнил». Наталья Подольская

Отметим, что средняя цена на такие часы колеблется от 500 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от модели. По словам Подольской, муж ей всегда помогает в домашних делах. К примеру, он полностью взял заботу о старшем сыне Теме не себя. Яркая исполнительница сказала, что ее муж стал после рождения второго малыша очень ответственным и взрослым, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что 22 октября прошлого года в звездной семье на свет появился второй малыш. Пресняков и Подольская приняли решение назвать наследника Иваном.

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