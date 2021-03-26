Видеоинструкция: как создать идеальный тон и скрыть несовершенства кожи
Видео
Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«На самом деле я обнаглела»: Подольская рассказала, что ей подарил муж после рождения второго сына

По словам певицы, Владимир Пресняков-младший ей очень помогает с детьми.

«На самом деле я обнаглела»: Подольская рассказала, что ей подарил муж после рождения второго сына
Наталья Подольская с мужем. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталья Подольская призналась, что муж музыкант Владимир Пресняков-младший сделал ей шикарный подарок после рождения в их семье второго сына.

Наталья Подольская с мужем
Наталья Подольская с мужем. Фото: Globallookpress.com

«На самом деле, я обнаглела, и сама себе выбрала подарок. У меня была мечта — часы Cartier, и Вова ее исполнил».

Наталья Подольская

Отметим, что средняя цена на такие часы колеблется от 500 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от модели. По словам Подольской, муж ей всегда помогает в домашних делах. К примеру, он полностью взял заботу о старшем сыне Теме не себя. Яркая исполнительница сказала, что ее муж стал после рождения второго малыша очень ответственным и взрослым, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что 22 октября прошлого года в звездной семье на свет появился второй малыш. Пресняков и Подольская приняли решение назвать наследника Иваном.

Смотрите также: 

Тэги

Артемий ПресняковВладимир ПресняковИван ПресняковНаталья ПодольскаяНаталья Подольская последние новости