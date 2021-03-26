«Сейчас очень модно»: Бузова в нежно-лавандовой толстовке и джоггерах похвасталась новой прической

Телеведущая обожает экспериментировать со своим стилем и регулярно меняет не только наряды, но и внешность.

Певица, телеведущая Ольга Бузова успевает участвовать в самых разных телепроектах и шоу. Недавно в новом выпуске программы «Маска» девушку рассекретили в костюме Розовой Пантеры, и для всех такой поворот оказался неожиданностью.

Параллельно теледива посещает тренировки на льду, повторяя номера из «Ледникового периода», чтобы отправиться в гастрольный тур по России с новым шоу Ильи Авербуха.

Успевает Бузова и экспериментировать с внешностью. Всю зиму красавица была длинноволосой блондинкой, но буквально на днях вернула свой темно-русый цвет. К тому же каждый выход в свет поющей телеведущей – это всегда новый образ и новая прическа.

На этот раз телеведущая продемонстрировала укладку, которую они со стилистом сделали впервые. Это собранные сзади волосы с двумя выпущенными прядями у лица.

«А смотрите еще, какую мы прикольную прическу сегодня придумали! Вот такой крабик и вот такой легкий эффект», — покрутилась перед зеркалом теледива. – «Сейчас тоже очень модно, берите на заметку, девчулечки мои!».

Бузова запечатлелась в лифте, демонстрируя не только свою прическу, но и образ в целом. Она облачилась в нежно-лавандовую толстовку и джоггеры, а в качестве обуви предпочла треккинговые ботинки.

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