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Звездный гость

«Физрук» — настоящая бомба»: звезда сериала Даниил Вахрушев – о продолжении комедии

Популярный актер принял участие в авторском проекте портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Физрук» — настоящая бомба»: звезда сериала Даниил Вахрушев – о продолжении комедии
Даниил Вахрушев и Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/daniilvahrushev/

На портале Teleprogramma.pro продолжает авторский проект «Загугли звезду», и на этот раз в нем принял участие звезда сериала «Физрук» и фильма «Елки» Даниил Вахрушев. Актер ответил на популярные запросы, которые вводят поклонники в поисковике в надежде узнать что-то побольше о кумире.

Один из самых частых вопросов от телезрителей – это продолжение сериала «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. И Вахрушев приоткрыл завесу кинотайны:

«Мы начали снимать полный метр. Но почему-то все заморозилось и на этом история с «Физруком» закончилась», — признался артист.

Хотя сам Даниил Вахрушев, который исполнил в нем роль старшеклассника Валентина Вялых по кличке «Усач», признается, что с годами охладел к ситкомам. Однако отдает должное картине, прославившей его на всю страну: «Физрук» — настоящая бомба».

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«Загугли звезду»Даниил ВахрушевДмитрий Нагиевзвезда "Физрука"сериал "Физрук"