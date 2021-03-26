Модная и уютная: Стриженова в белой шубке из эко-меха и кедах произвела впечатление на стилиста

Телеведущая Екатерина Стриженова всегда старается выглядеть модно и стильно – профессия и публичность обязывают. И 52-летней теледиве это удается легко, потому что каждый наряд, который попадал на суд стилистов, получает от экспертов только высокие оценки.

На этот раз Стриженова облачилась в трендовую шубку из эко-меха и белые кеды. Стилист Елена Дудкина отметила, что телеведущая составила образ из трендовых элементов, и отметила общий комфорт и расслабленность аутфита.

«Когда рабочая неделя подходит к завершению, так хочется побыстрее ощутить уют и погрузиться в расслабленную атмосферу. И прекрасно, когда все это можно подчеркнуть и окутать себя раньше, чем окажешься в уютном домашнем кресле. Шуба из эко-меха — прекрасный вариант. Уютна в любом месте, здесь и сейчас. Трикотаж и белые кеды — классика вне времени, особенно в этом сезоне, когда трикотажные платья набрали самый высокий пик популярности. Сумка-шоппер оказалась на вершине модного Олимпа еще года 2 назад, и не сдает позиций. Это не только тренд на экологичность, но и максимальное удобство в вечной погоне все и везде успеть. Образу говорю «да»! И пусть каждый ваш вечер пятницы или любой завершающий рабочий день будут уютными и цветущими, как букет Екатерины», — пожелала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Дудкина — имидж-стилист, дизайнер одежды. Образование — высшее архитектурное. Закончила курсы Галы Борзовой, School gosh, PSFA. Опыт работы — с 2012 года.