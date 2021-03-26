Как советует Хромченко: Пегова обзавелась шапкой-бини трендового цвета «взбесившейся Барби»

Этот оттенок сегодня бьет рекорды по популярности на сезонных модных показах.

В преддверии весенне-летнего сезона Эвелина Хромченко рассказала о самом модном цвете, а также оттенках, на которые любой уважающей себя моднице нужно срочно обратить внимание. Это розовый и его варианты.

Настоящим мастхэвом сегодня является цвет «взбесившейся Барби» — звонкая фуксия. Как выглядит это колористическое буйство, Хромченко показала на примере. И порекомендовала женщинам, которых интенсивность тона все-таки пугает, вписать его в свой гардероб в виде аксессуара – сумочки, шапки, обуви.

Такому совету последовала звезда театра и кино Ирина Пегова. Актриса отправилась на прогулку в спортивном пуховике и джоггерах, а в качестве яркого акцента надела шапку-бини трендового цвета.

Сейчас Ирина Пегова отдыхает в подмосковном оздоровительном комплексе. Девушка щедро делится советами и рекомендациями о том, на что из предложенных здесь релакс-услуг обратить внимание.

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