«Люблю такой цвет»: Бузова дополнила жакет и шорты высокими сапогами молочного оттенка

Поющая телеведущая Ольга Бузова обожает эксперименты. Накануне знаменитость побывала в гостях у Александра Васильева и Эвелины Хромченко на шоу «Модный приговор». Там девушка выступила в роли третейского судьи и помогла советами героине, пришедшей на программу.

Недавно красавицу рассекретили на шоу «Маска» на НТВ. Там певица скрывалась в костюме Розовой Пантеры, и жюри даже мысли не допустили, что Бузова может оказаться этим персонажем.

Помимо новых авантюрных проектов и съемок у теледивы – работа на ТНТ. Ольга Бузова вместе с Ксенией Бородиной ведет «ББ шоу». В кадре девушка примеряет самые разные образы. И на этот раз она предстала в стильном молочном костюме, состоящем из жакета и шорт.

«Очень люблю такой цвет, молочный», — призналась красавица.

Телеведущая предстала во всей красе. Она позировала на видео, демонстрируя свой наряд, и призналась, что это самый маленький из размеров, который оказался в магазине.

Смотрите также