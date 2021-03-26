Домашняя: Гагарина в пижаме и без макияжа запечатлелась на диване

Певица Полина Гагарина вот-вот отметит свой день рождения. К 34-м годам звезда добилась значительных успехов в карьере, став самой популярной исполнительницей по итогам 2020 года. Но самой главной ценностью для самой Гагариной является ее семья. Она воспитывает двоих детей – 13-летнего Андрея и 3-летнюю Мию и души в них не чает.

Гагарина не раз признавалась, что обожает проводить время со своими детьми. Недавно она отправилась на прогулку по Красной площади в компании с сыном, а на этот раз решила провести тихий семейный вечер. Как это было, Полина показала в своем микроблоге.

Звездная мама поймала в объектив сына, который весь был поглощен смартфоном. Сама Гагарина показала себя совершенно домашней и уютной – без макияжа, в футболке и пижамных штанах. Этот образ придал ее лицу еще больше юношеских ноток, и рядом с наследником она оказалась больше похожа на его сестру, чем на мать.

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