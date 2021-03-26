«Это просто хит сезона»: Хромченко показала трендовые брюки весны

Телеведущая на программе «Модный приговор» подчеркнула, что не меть такую модель в гардеробе – это обидно.

Признанный эксперт моды Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» помогает не только героине шоу найти правильное направление в собственном стиле, но и дает советы телезрительницам.

Какая обувь в моде будет этим летом, почему устарело платье-комбинация, что из аксессуаров должно украшать в сезоне голову каждой модницы – эти и другие рекомендации Эвелина уже озвучила в эфире Первого канала.

На этот раз Хромченко показала, какие брюки являются мастхэвом наступившего весеннее-летнего сезона. Героиню программы, 46-летнюю Елену, переодели в трикотажный костюм с лампасами, и Эвелина поспешила привлечь внимание модниц к брюкам.

«Брюки с лампасами спортивного типа – это просто хит сезона «весна-лето 2021». Их прямо столько, что я, когда собирала презентацию, было сложно определиться с тем, какие именно примеры поставить!», — признала Хромченко.

«Не иметь такие брюки в нынешнем сезоне – это обидно», — добавила стилист. И посоветовала героине и телезрительницам не проходить мимо этого тренда.

То, что лампасы давно перешли в категорию базы, Хромченко подчеркивает неоднократно. Но многие стилисты почему-то считают, что это – прошлый век. И Эвелина без устали продолжает опровергать такое заблуждение.

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