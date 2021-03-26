«Строгая леди»: Бородина на съемках предстала в черном брючном костюме в белый горошек

Ксения Бородина после закрытия «Дома-2» на ТНТ продолжила карьеру телеведущей на развлекательном канале. Девушка теперь ведет «ББ шоу» с Ольгой Бузовой, где помогает героям передачи найти выход из сложных жизненных ситуаций, в которые они попали.

Съемки проекта проходят ежедневно, иногда сразу по два выпуска. И каждое появление перед камерой для Бородиной подобно выходу в свет – девушка тщательно подбирает себе аутфит. Еще ни разу Ксения не «выгуляла» дважды один и тот же лук. Накануне она показала, в каком наряде на этот раз.

«У нас рабочий процесс в самом разгаре. Я сегодня такая строгая леди, все сказали, очень хорошо. А вам нравится?», — поинтересовалась Ксения.

Телеведущая примерила черный брючный костюм с жакетом на пуговицах и поясом. Изюминкой прикида стал мелкий редкий белый горошек, украсивший комплект. И многим фолловерам образ Ксении очень понравился – они приняли участие в ее опросе.

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