«Человек потерянный»: Боня высказалась о конфликте Аршавина и Казьминой

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин развелись в 2019 году. Сейчас бывшая модель и журналист борется с серьезным заболеванием — у нее некроз носа, не получает алименты на дочь Есению, но при этом живет в загородном доме под Санкт-Петербургом. Особняк, который пара строила вместе, к слову, записан на маму Андрея. В феврале Аршавин выиграл суд и теперь на законных основаниях требует выселения 39-летней женщины с ее тремя детьми. На днях Алиса стала гостьей программы Андрея Малахова, где рассказала свою версию конфликта. На этот выпуск в числе многих отреагировала и Виктория Боня.

«Мужчина, который расстается с женщиной посредством эсэмэс или вообще ничего не говоря, — трус. Но, с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав. По морально-этическим качествам мы видим, что он является человеком потерянным, он до сих пор не нашел, кто он и для чего он есть. А его бывшая жена сделала его во всем виноватым», — цитирует Боню Sport24.

Также модель отметила, что они не принимает ни одну, ни вторую сторону, но считает, что по закону Аршавин прав.

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