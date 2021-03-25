Негатив и даже проклятия: певица Манижа получает ужасающие сообщения

Россию на «Евровидении-2021» в Роттердаме будет представлять певица Манижа. С песней Russian Women она стала победительницей голосования, которое прошло в эфире Первого канала. С того момента на артистку с таджикскими корнями начали сыпаться не просто нелестные комментарии, а даже угрозы и проклятия. Об этом она рассказала в интервью ВВС.

«Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолет разбился, когда я полечу в Роттердам. Пишут про цвет кожи, про национальность. Пишут, что мне не прожить в России, если я буду петь такие песни про русских женщин. Это не может не пугать», — сказала Манижа.

При этом артистка заметила, что у нее хорошая группа поддержки и фанатов, которые разделяют ее взгляды. Также она добавила, что сильная и справится с этим потоком негатива.

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